Modera kihutas börsile: kuidas läheb esimene kauplemispäev?

Modera aktsia, mida investorid said osta 6,60 euroga, alustas täna börsi alternatiivturul kauplemist hinnaga 6,325 eurot. Aktsia jätkas kukkumist ja selle languseks on juba 9,1 protsenti. Aktsia maksis kuus eurot.

Eesti päritolu automüügi tarkvarafirma Modera aktsiate esmane avalik pakkumine märgiti kavandatust viiendiku võrra üle, ettevõtte aktsiate kauplemine Nasdaqi alternatiivturul First North algab täna kell 10.00.

«Pakkumise ülemärkimine näitab, et autotööstuse digitaliseerimine ja uute IT lahenduste turule toomine on hädavajalik ning võimaldab Moderal lükata käik sisse ja asuda realiseerima arendus- ja laiendusplaane esialgselt kavandatust suuremas mahus,» kommenteeris Modera juhatuse liige Raido Toonekurg.