VÕIMAS TULEMUS ⟩ Enefit Greeni märkimistulemused on paigas

Pakkumise hinnavahemik oli 2,45 kuni 3,15 eurot, kuid aktsiate jaotuse hoolikal kaalumisel kujunes lõpphinnaks 2,90 eurot, mis on pakkumise hinnavahemiku ülemises pooles. Hind on kõikidele investoritele võrdne.

Pretsedenditult suures pakkumises osalenud investorite arvu tõttu kujunes kuni 1000 aktsiat märkinud investorite osakaal kogunõudluses nii suureks, et täiendavalt otsustati kõikidele jaeinvestoritele, kes märkisid rohkem kui 1000 aktsiat, jaotada 5,5% sellest ületatavast mahust.

Investoritele jaotatud aktsiad peaks nende väärtpaberikontodele jõudma eeldatavalt 20. oktoobril. Enefit Greeni esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna põhinimekirjas on eeldatavalt 21. oktoobril.

Enefit Greeni nõukogu esimees Hando Sutter ütles, et jaeinvestorite rekordiline huvi ja soov olla rohepöörde teekonnal kaasas näitab usaldust Enefit Greeni meeskonna ja plaani suhtes. «Tehingu edukas läbiviimine ja investorite nii suur huvi julgustab Enefit Greeni meeskonda ka edaspidi suurelt mõtlema. Enefit Greeni ja kogu Eesti Energia kontserni töötajate pühendumist näitavad ka ligi 900 aktsiaid märkinud oma töötajat ehk pea iga neljas töötaja osales pakkumises,» tunnustas Sutter.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on enam kui 60 000 investorit ülimalt tugev mandaat ettevõtte kasvuplaani elluviimiseks. «Enefit Green on olnud mitmes mõttes taastuvenergia valdkonna teerajajaks pea 20 aastat. Ettevõte on kasvanud üheks juhtivaks ja mitmekülgseimaks rohelise energia tootjaks Läänemere piirkonnas. Meie pühendunud meeskond plaanib aktsiapakkumise käigus kaasatud raha toel viia ellu ettevõtte kasvustrateegia ja suurenda 2025. aastaks meie taastuvenergia tootmisvõimsust tänasega võrreldes 2,3 korda.»