Eestlaste huvi Läti IPO vastu oli kordades suurem lätlaste endi huvist

Aktsiapakkumine õnnestus vaid osaliselt, kuna soovitud mahus raha ei saadud. Huvi tunti vaid 73 protsendi pakkumises olnud aktsiate vastu. Kokku saab ettevõte pakkumisest 8,1 miljonit eurot.

Kuna investorite huvi ei ületanud pakutud aktsiate arvu, siis saavad investorid kõik märgitud aktsiad.

Läti aasta suurim aktsiate esmapakkumine

DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš ütles, et arvestades pakkumisel osalenud investorite arvu ja kaasatud raha hulka, on tegemist aasta suurima aktsiate esmaemissiooniga Lätis ja suuruselt teise IPOga Baltikumis.

«Jaeinvestorite huvi ületas kaugelt meie esialgsed ootused. Selle tulemusel on meie aktsiate esmaemissioon Läti ajaloo suurim,» ütles Ādmīdiņš.

DelfinGroupi juhi sõnul jäi institutsionaalsete investorite huvi prognoositust tagasihoidlikumaks, mida saab selgitada sellega, et Baltikumis on käimas teisigi suuri IPOsid. «Küll aga võivad meie uued investorid oodata esimest tootlust juba selle aasta detsembris, mil maksame kvartaalset dividendi,» lubas ta.

DelfinGroup kavatseb kaasatud rahaga refinantseerida praeguseid kohustusi, mis võimaldab neil edaspidi parematel tingimustel laenu saada. Lisaks jätkavad nad laenuportfelli ja kasumlikkuse kasvatamist vastavalt finantsprognoosile.

Eesti märkimisväärne osalus

LHV panga institutsionaalse maaklertegevuse juht Ivars Bergmanis lisas, et DelfinGroup suutis kaasata suure hulga investoreid, mis võib järelturul anda väärtpaberile hea likviidsuse.

«Tänavune sügis on Baltikumi kapitalituru ajaloo üks kõige aktiivsemaid perioode ja nii tuli DelfinGroupil rinda pista veel kolme Eesti ettevõttega, kes IPO, aktsia- või võlakirjaemissiooni kaudu raha kaasasid. Väärib märkimist, et 77 protsenti investoritest tuli Eestist, kus on Baltikumi kõrgeim finantsiline kirjaoskus ja kus aktsiatesse investeerimine on üsna levinud. DelfinGroupi aktsionäride arv on nüüd kolm korda kõrgem kui suuruselt teisel Riia börsil noteeritud ettevõttel,» rääkis Bergmanis.

DelfinGroupi kaasasutaja ja nõukogu esimees Agris Evertovskis ütles, et ettevõte on IPO läbiviimisse tohutult panustanud ja on tulemusega väga rahul.