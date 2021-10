Toornafta hind püstitas viimase kolme aasta rekordi

Toornafta futuurid on viimastel nädalatel hüppeliselt tõusnud, kuna maagaasi hinnad on jõudnud rekordite tasemele. Neljapäeval ütles Rahvusvaheline Energiaagentuur, et kriis kandub üle naftaturgudele ja võib lähikuudel suurendada nõudlust 500 000 barreli võrra päeva kohta. See süvendab varude vähenemist, kuna OPEC ja selle liitlased leevendavad tootmispiiranguid aeglases tempos.

Nõudlus on elavnenud seoses COVID-19 pandeemiast taastumisega, mida on veelgi suurendanud elektritootjad, kes on pöördunud kalli gaasi ja kivisöe asemel kütteõli ja diislikütuse poole. Samal ajal peaks naftavarude järsk vähenemine Ameerika Ühendriikides ja OECD liikmesriikides hoidma ülemaailmse tarnekoormuse pingelisena.