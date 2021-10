Hinnatõusu põhjuseks toovad Reutersi analüütikud turul valitsevat hirmu võimaliku nappuse pärast. Naftat on muidu küll ja veel, aga analüütikud viitasid, et kuna mitmel pool maailmas võetakse koroonapiiranguid maha, toob see kaasa hüppelise reisihimu kasvu, mis omakorda tähendab, et naftat ei suudeta võib-olla nii kiiresti tarnida kui inimestel vaja oleks.