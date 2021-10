LHV aktsiamäng viib investeerimishuviliste pilgud USA aktsiaturule

Novembris algav «Börsihai» aktsiamäng tähistab algaval hooajal juba oma 20. juubelit, mille auks oleme sel aastal lisaks suuremale peaauhinnale välja pannud lisaauhindu. Mängu eesmärk on kolme nädala jooksul teha virtuaalselt väärtpaberitehinguid ning kasvatada oma portfelli päris rahaga riskimata. Mängu võitjaks ja peaauhinna 10 000 euro omanikuks saab see, kelle portfell on mängu lõpuks kõige suurema kasvu teinud.

Osalema on oodatud igas vanuses investeerimishuvilised ning osalemine on kõigile tasuta. Eraldi arvestust peetakse parima noore ehk kuni 19-aastase investori leidmiseks, kellele on välja pandud eraldi auhinnad. Lisaks on oodatud mängust osa võtma ka firmade, koolide jm kollektiivide meeskonnad, et leida, kes on klassi parim rahakasvataja, või võrrelda, millises firmas töötavad kõige osavamad börsihaid. Meeskonda kuulumist saab märkida mänguportfelli avamisel.

LHV maaklertegevuse juhi Sander Pikkeli sõnul on «Börsihai» hea võimalus, et saada esimene börsil kauplemise kogemus ilma päris rahaga riskimata. «Aktsiamäng on ideaalne koht, kus enda investeerimisoskused proovile panna ja kogemusi hankida. Igaüks saab valida oma strateegia ja võrrelda end nii sõprade kui ka mitmete kogenud investoritega,» ütles Pikkel.

Börsihaid alustavad heitlust 1. novembril ehk ajal, mil ettevõttete III kvartali tulemuste avalikustamise hooaeg käib juba täie hooga.

Mäng toimub USA börsidel

Iga börsihai saab virtuaalportfelli, mille väärtuseks on mängu alguses 10 000 dollarit ning igal tööpäeval kuni mängu lõpuni kantakse sinna veel lisaks 1000 dollarit. Portfelli lisatud rahaga saab osaleja hakata oma aktsiaportfelli üles ehitama Standard & Poor's 500 indeksi aktsiatest.

Mäng toimub 1. novembrist kuni 19. novembrini 2021 ja võitjaks on mängija, kelle portfell on 19. novembri seisuga turul kõige rohkem väärt. Mängule saab registreerida alates 18. oktoobrist kuni mängu lõpuni.

Mängu auhinnafond on 13 200 eurot. Üldvõitja saab auhinnaks 10 000 eurot, investeerimisteemalise raamatu, 2 piletit Investor Toomase konverentsile ja enda valikul kas Äripäeva või Delovõje Vedomosti digilehe lugemisõiguse üheks aastaks. Lisaks premeeritakse ka parimat koolinoort, kes saab auhinnaks 1000 eurot, samuti investeerimisteemalise raamatu ja pooleaastase digilehe lugemisõiguse. Iga mängunädala lõpus premeeritakse nädala jooksul oma portfelli enim kasvatanud osalejat ja koolinoort vastavalt 1000 ja 100 euroga.

«Börsihai» mängust osavõtmine on lihtne. Selleks tuleb külastada mängu lehte aadressil lhv.ee/hai ning registreerida oma portfell. Portfelli registreerimisel võib ära märkida oma töökoha, kooli või sõpruskonna, et lihtsustada võistluskäigu jälgimist selle liikmete vahel.