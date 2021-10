Ekspert: Enefiti aktsia võib esimesel päeval tõusta kuni 25 protsenti

Majanduseksperdi hinnangul on Enefit Greeni aktsia hind 2,9 eurot atraktiivne ning sellelt hinnatasemelt võiks olla aktsial ka tõusuruumi. «Hoolimata väga suurest nõudlusest ei pandud aktsia hinnaks 3,15 eurot, mis oleks olnud pakkumise ülemine ots. Minu arvamus on, et antud juhul pandi aktsiate pakkumise lõplikuks hinnaks 2,9 eurot, et jätta aktsiale esimesteks kauplemispäevadeks tõusuruumi,» lausus ta.