Miljonitüli viis Bolti kohtusse

Kaks aastat tagasi tuli avalikuks, et Bolti frantsiisiettevõte ja tema Malta osanikud läksid tülli. Viimased süüdistasid Taxmal Limited OÜd ja selle juhtimisega seotud Vambo Lauda ja Kertu Mossovit poole miljoni euro vasakulepanekus. Asi päädis sellega, et Bolt ütles frantsiisifirmaga lepingu üles. Bolti lepingu ülesütlemise peale pöördus Taxmal Limited Eesti kohtusse ning oktoobri alguses tuligi Harju Maakohtust värske otsus. Etteruttavalt: otsust on võimalik veel edasi kaevata, nii et see ei pruugi lõplik olla.