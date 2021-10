Arco Vara emissioon märgiti pea viiekordselt üle

Arco Vara emiteerib 1 000 000 aktsiat, kokku märgiti 4 835 950 aktsiat summas 10 880 887,50 eurot. Kokku osales pakkumisel 6860 märkijat. Arco Vara tegevjuht Miko Niinemäe sõnul ületas tulemus ka kõige julgemaid ootusi. «Samal ajal käis mitu teist aktsiate ja võlakirjade emissiooni ja investorite valikuvõimalus raha paigutamiseks aina kasvab. Arco Vara emissioon osutus väga edukaks. See kinnitab meie ettevõtte varasemat veendumust, et inimeste soov investeerida kasvab ja kinnisvaraarendus on jätkuvalt atraktiivne. Mul on hea meel, et Arco Vara on viimase aasta jooksul tõusnud tugevalt nii klientide kui ka investorite huviorbiiti,» ütles Niinemäe.