Baltic Horizon läheb uute aktsiatega 15 miljonit püüdma

Pakkumine on suunatud eelkõige institutsionaalsetele investoritele valitud Euroopa riikides. Eesmärk on kaasata Baltic Horizon Fondile ligikaudu 15 miljoni euro ulatuses kapitali uute investeeringute tegemiseks ja olemasolevate objektide arendamiseks vastavalt fondi investeerimispoliitikale. Northern Horizon Capital AS võib kaasatavat summat suurendada kuni 25 miljoni euroni. Uued osakud lastakse välja hinnaga, mis on võrdne fondi osaku viimase puhasväärtusega.