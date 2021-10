Baltika kolmanda kvartali kahjum vähenes tänu Ivo Nikkolo rõivabrändi uuendusele

Kolmanda kvartali kokkuvõttes jäädi 392 000 euroga kahjumisse peamiselt seoses kaheksa poe sulgemisega kaasnenud ühekordsete kulutustega summas 310 000 eurot ja globaalsete tarneprobleemidega, mis mõjutasid märkimisväärselt hooajatoodete jõudmist kauplustesse.

Kolmas kvartal oli Baltika jaoks märgilise tähtsusega, kui toodi müüki nii stiililiselt kui ka kontseptuaalselt uuenenud Ivo Nikkolo naisterõivad ja aksessuaarid, teatas ettevõte.

Baltika juhatuse esimehe ja tegevjuhi Flavio Perini sõnul tõestasid septembris kasvu näidanud müügitulemused, et kindlale tarbijasegmendile ja ühele tugevale rõivabrändile panustav strateegia on äriliselt ennast õigustanud. «Uus kollektsioon on sealjuures eriti hästi vastu võetud Lätis,» lisas Perini.

Septembris suurenes naisterõivaste müügitulu 16 protsenti, sealjuures kasvas müügitulu Lätis 33 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodi ja poodidega. Aksessuaaride müügitulu suurenes seejuures septembris 47 protsenti.

«Võttes arvesse tagasilööke, mis meid kolmandal kvartalil mõjutasid, võime tulemusega isegi rahul olla. Seoses tõrgetega ülemaailmses kaubaveos ei ole me suutnud pakkuda klientidele täit valikut oma uuenenud kollektsioonist õigel hetkel. See on paraku mõjutanud ka meie müüginumbreid kolme kuu kokkuvõttes. Samuti avaldasid kolmanda kvartali kasumlikkusele osalist mõju ühekordsed kulud, mis olid seotud poodide sulgemiste ning Ivo Nikkolo lansseerimiskuludega,» selgitas Perini.

Kolmanda kvartali müügitulu langes 33 protsenti, 3,8 miljoni euroni võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Ettevõtte tegevuskulud vähenesid kolmandas kvartalis 16 protsenti, 2,6 miljoni euroni. Puhaskahjumiks kujunes 392 000 eurot, eelmise aasta kolmandas kvartalis oli Baltika puhaskahjum 0,52 miljonit ning veel aasta varem 1,2 miljonit eurot.

Perini sõnul on selle aasta lõpuks füüsiliste kaupluste võrgustik suures osas üle vaadatud ja korrigeeritud ning kooskõlas ettevõtte strateegiaga. Kolmanda kvartali lõpu seisuga on Baltikal kolmes Balti riigis kokku 35 poodi. «Plaanime uuel aastal teha algust uue poekontseptsiooni elluviimisega. Esimese uuenenud poe rajame Lätti, et anda seal veelgi hoogu Ivo Nikkolo laienemise plaanile,» ütles Perini.