Investor Mari: aktsiad tulid koju

Täna hommikul oli mul kontol 1023 aktsiat ning LHV pangas näitas mulle praegu tükihinnaks 2,9 eurot. See tähendab, et 413 aktsiat jäi saamata. See-eest sain kontole enam kui 1500 eurot tagasi, nii et saan nüüd turult lisa osta, kui soovin ning ei pea otsusoovi tõttu mõnda teist aktsiat maha müüma või palgaraha sukasäärde edasi koguma.