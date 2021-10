Suur aktsialõhe: rikkaimad ameeriklased omavad tervelt 89% börsiaktsiatest

Urban-Brookings maksupoliitika keskuse vanempartner Steven Rosentahl nentis, et kuigi aina rohkem noori tuleb turgudele peale, osalt ka tänu kauplemisäppidele nagu Robinhood, siis varade kontsentratsioon liigub aina rohkem rikkama ülemise otsa kätte. See tuleb osaliselt ka sellest, et uued turuosalised pidid ostma vara kallimalt kui need, kes said seda varem teha. Peale selle on rahalises mõttes suur vahe, kas aktsia tõusult saab kasu lõigata, panustades kohe miljon dollarit või pead 100 dollariga alustama. Robinhoodi keskmine kauplemiskonto suurus on CNBC andmetel 4500 dollarit.