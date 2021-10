Coop Pank tegi ajaloo parima kvartalikasumi

Coop Pank teenis kolmandas kvartalis 10,3 miljonit eurot müügitulu, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 29% rohkem. Veel kiiremini kasvas kasum: kvartalikasumiks tuli 4,3 miljonit eurot, mis on 114% rohkem kui mullu samal ajal.

Panka lisandus kvartaliga 7300 klienti ning kliendibaas on kasvaud 108 000 kliendini, aastaga on klientide kasv olnud 35%. «Kasvav kliendibaas on omakorda toonud kaasa kodumaiste hoiuste suurenemise ning võimaldanud vähendada kulukama välisfinantseerimise osatähtsust,» ütles Rink.