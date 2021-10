Netflixi tulemused langetasid aktsiat

Netflixi juht Reed Hastings ütles, et iialgi pole olnud Netflixil nii palju sisu tulemas kui nüüd neljandas kvartalis. Samas teatas Netflix, et nad muudavad nüüd vaatajate arvu esitamist: enam ei öelda investoritele seda, kui palju kontosid on filme vaadanud vaid nüüd hakatakse teatama, mitu tundi on kokku vaadatud.