SEB grupi tulemuste taustal oli Eesti üksusel tagasihoidlik tulemus

SEB Eesti üksuse üheksa kuu tulud olid samas suurusjärgus kui eelmise aasta samal ajal, kuid kulud olid 2,7 protsenti väiksemad. Tihe koostöö klientidega on hoidnud SEB laenuportfelli koroonakriisi ajal väga kvaliteetsena ja see võimaldas vähendada kolmandas kvartalis võimalike laenukahjumite eraldisi 0,5 miljoni euro võrra, kommenteeris tulemusi SEB Eesti juht Allan Parik.

SEB äriklientide laenuportfell vähenes aastases võrdluses 2,3 protsenti, samas kui nende hoiused kasvasid 14,6 protsenti. Madala laenunõudluse taga on peamiselt suurettevõtted, samas kui väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on aktiivsed uute laenuprojektide algatajad – nende laenuportfell on aasta võrdluses kasvanud 11 protsenti. Samas on oodata ka suurettevõtete aktiivsuse taastumist, sest SEB uuringu kohaselt arvab 62 protsenti Eesti finantsjuhtidest, et järgneva 12 kuu jooksul saab ärikliima olema nende ettevõtte jaoks hea või väga hea.