LHV foorumis lekitati Enefit Greeni suurimaid märkijaid

LHV foorumis jagatud suurimate märkimisjärgsete aktsionäride nimekirja järgi on üheks suurimaks värskeks aktsionäriks Norra pensionifond, mis muidu Eesti investeeringutest end välja tõmbab. Tegu on maailma suurima fondiga ning Enefit Greeni on ta läinud harjumuspäraselt New Yorgi Citibanki kasutades.

Institutsionaalsetest investoritest võtsid oma osa ka eestimaised investeerimisfondid, nii Trigoni Dividendifond kui ka Avaroni Areneva Euroopa fond. Avaroni investeeringute juht Peter Priisalm ütles, et kahjuks ei saa nad täpset allokatsiooni avaldada, kuid nentis, et Avaron sai kätte oluliselt vähem aktsiaid kui nad soovisid. «Arvestades suurt huvi Enefit Greeni aktsiate vastu ja asjaolu, et paljud investorid said soovitust vähem aktsiaid, siis võib oodata, et aktsia hind esimesel kauplemispäeval tõuseb. Samas on kindlasti väga palju spekulatiivseid märkijaid, kes soovivad positsioonist kasumiga väljuda ja see võib aktsia hinna tõusu piirata,» ütles Priisalm.