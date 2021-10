Enefit Greeni IPO korraldaja: aktsiaid märkis 5% Eesti rahvast

Taastuvenergia ettevõtte Enefit Green aktsiate avalik pakkumine lõppes tulemusega, mis osalejate arvult osutus läbi aegade edukaimaks Baltimaades. Kokku märkis aktsiat 60 335 investorit. Maailmas on vähe näiteid, kus börsile suunduva ettevõtte aktsiaid märgib ligi 5% kogu riigi rahvastikust.

Eesti alles kasvavat investeerimiskultuuri arvestades on tulemus veel erakordsem, sest vaid neli aastat tagasi oli Eestis väärtpaberikontosid, millel peal ka mõni Tallinna börsi väärtpaber 20 000 ringis. Vahepealsetel aastatel, peale Tallinna Sadama ja Coop Panga IPOt ning Swedbanki poolset Balti börsi tehingutasude kaotamist, on väärtpaberikontode arv igal aastal kiirelt kasvanud.

Tänavu on Tallinna börs näidanud kiiret tõusu, mis on maailmas esirinnas ning investorite arv jõudis 60 000 investorini juba enne Enefit Greeni avalikku pakkumist. Õige pea saame teada kui palju on viimastel nädalatel lisandunud uusi investoreid Tallinna börsile Enefit Greeni märkimise tõttu, aga eeldada võib, et oleme tänaseks ületanud 80 000 investori künnise.

Väikeinvestorite pidupäev

Lisaks värskete Enefit Greeni aktsiaomanike suurele arvule on ettevõte ilmselt püstitanud ka väikeinvestoreid rõõmustava teetähise sest jagas kõigist aktsiatest 55% jaeinvestoritele. Teadaolevalt on see sarnaste ettevõtete börsile suundumise ajaloos suurim väikeinvestorite osakaal.

Näiteks Soome tuntuima alkoholitööstuse Altia börsile viimisel oli sama osakaal 26%. Varem riigile kuuluvatest ettevõtetest on 33%lise väikeinvestorite osakaaluga veel silma paistnud maailma suurima IPO korraldanud Saudi Araabia nafta- ja maagaasiettevõte Saudi Aramco ja Suurbritannia postiettevõte Royal Mail Group. Aktsiapakkumise järel 39% väikeinvestoreid saab aga ette näidata Prantsusmaa riiklike loteriimängude korraldaja FDJ.

Kokkvõttes on Enefit Green leidnud hea tasakaalupunkti, sest arvestades ettevõtte esmaemissiooni rahalist mahtu ja osalejate hulka õnnestus kaheksal investoril kümnest saada väärpaberikontole kõik soovitud aktsiad. Arvestades pakkumise suurt ülemärkimist, näitab see number tugevalt kohaliku investori eelistamist.

Tallinna börsil algas uus etapp

Uut arenguhüpet on Tallinna börsil pikalt oodatud, ent veidi üllataval kombel ei ole selle aluseks olnud välisinvestori kaua oodatud tagasitulek, vaid just kohalike investorite arvu ja aktiivsuse kiire kasv. Kui varasematel aastatel piirdus tehingute arv Tallinna börsil viiekümne tuhandega, siis tänavu tehakse meie kodubörsi veerandsajandi pikkuse ajaloo jooksul esimest korda üle poole miljoni tehingu. Selle taustal läheneme kiiresti veel ühele rekordile, sest 100 000 investori ajaloolise künnise ületamine on tänast trendi vaadates ainult aja küsimus.