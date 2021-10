Swedbanki kasum kahanes 15 protsenti

«Pensionireformi tulemusel tehtud väljamaksed teise samba fondidest on kolmanda kvartali peamine märksõna. Hea meel on seejuures aga tõdeda, et suur osa meie klientidest otsustas siiski jätkata kogumist teise pensionisamba fondides. Peame ettevõttena oluliseks inimeste säästmisharjumuse arendamist ja julgustame oma kliente tegema ka esimesi iseseisvaid samme investeerimisteekonnal,» ütles Swedbank AS-i juht Olavi Lepp pressiteates.