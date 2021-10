Uue investeerimisvahendi tekkimine kergitas bitcoin'i rekordkõrgele

Teisipäeval tõi indeksfondide pakkuja ProShares turule esimese otse bitcoin'iga seotud ETFi. Kuna säärast ETFi ehk börsilkaubeldavat fondi on krüptomaailm püüdnud turule tuua juba 2013. aastast alates, siis vaadati selle sündi suure huviga.

USA börsile tulnud bitcoin'i-ETF, mis kaupleb tähise all BITO on alates teisipäevast tõusnud ligi 5%. Noor ETF on juba ajalugu teinud: temast kujunes USA börsiajaloo kaubeldavuselt teine indeksfond.