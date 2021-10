Hea uudis autojuhtidele: nafta hind on kerges languses

Hommikul oli Brenti toornafta barreli hind odavnenud 0,7% ja barrel kauples 83,98 dollari tasemel. Viimase viie kauplemispäevaga on Brenti sort 1% jagu odavnenud, kuid võrreldes aasta alguse tasemega on hind siiski 52% kõrgem. USA sordi, WTI toornafta barrel odavnes 0,7% 81,9 dollari tasemele.

Tulemuste hooaeg on täies hoos ning ühe üllatusena tabas eile USA börse Snapi teade, et reklaamimüügist saadud tulud on ohus. See teade pani ka teised reklaamimüügist sõltuvad firmad surve alla: järelturul langesid Facebooki ja Twitteri aktsia 6%, Google‘i emafirma Alphabeti aktsia ligi 3%.