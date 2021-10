Taavet Hinrikus müüb suure jupi Wise'st maha

Wise teatel müüb Taavet Hinrikus oma aktsiaid läbi investeerimisettevõtte Notorius OÜ. Kokku läheb müüki 1,1% Wise'i aktsiatest, arvuliselt 11 miljonit A-klassi aktsiat, kirjutab Reuters.

Müügimaht on Yahoo Finance' andmetel 81,5 miljonit Briti naela (96,5 miljonit eurt) ehk 8,15 naela aktsia kohta. Seega müüs Hinrikus aktsia neljapäevasest börsihinnast veidi odavamalt.

Väljaanne pakub, et Hinrikus müüb aktsiaid selleks, et oma uusi iduinvesteeringuid finantseerida.

Viimastel kuudel on avalikuks tulnud terve rida uusi Taavet Hinrikuse investeeringuid. Septembrikuus tuli avalikuks, et Hinrikus on raha paigutanud Läti idufirmasse Printifysse. Printify kaasas kokku 45 miljonit eurot.

Samuti andis Hinrikus kapitali kahele endisele töötajale. Martin Sokk ja Mihkel Aamer lõid kauplemisettevõtte Lightyear ning kaasasid septembrikuus 10 miljonit dollarit.

Mõni nädal tagasi Handelsblattile antud intervjuus kirjutati, et Hinrikus on investeerinud kokku enam kui 100 ettevõttesse üle kogu maailma. Neist 80% on aga Euroopas, kus Hinrikus suuremat potentsiaali näeb. Lisaks tõi ta välja, et kui ikka Singapuri või USAsse investeerid, siis pöörleb su päev veidrate kellaaegade ümber.

Hinrikus ütles, et Wise'i juhtimisest taandumine teeb teda küll veidi kurvaks, aga kuna ta jätab endast nii-öelda maha kasumitsoonis ettevõtte, siis on tema kui ettevõtja missioon täidetud. Juhtkonnast lahkumist põhjendas ta ka sellega, et aktsionärid hindavad sõltumatut juhtkonda.

Hinrikus ütles Handelsbattile, et tal oli intervjuu hetkel Wise' s umbes 11-protsendiline osalus ning ta plaanib tulevatel aastatel aktsiad järk-järgult maha müüa.

Investeerimisettevõte supleb rahas

Taavet Hinrikuse investeerimisettevõttel, kuhu Wise'i aktsiad pargitud on, on seljataga üliedukas aasta. 2020. majandusaasta aruande järgi teenis firma finantsinvesteeringutelt saadud tuludelt tervelt 77 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta varem oli ettevõtte puhaskasum 63 miljonit eurot. Kokku oli ettevõttes 170 miljonit eurot jaotamata kasumit ning dividendide maksmise ettepanekut ei tehtud.

Peale aktsiate müüki jääks Hinrikusele alles suurusjärgus 54 miljonit Wise'i B-klassi aktsiat.