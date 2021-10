Uued petuskeemid: kümneid miljonäre ähvardab Saksamaal kohus

Handelsblatt kirjutas sel nädalal, et kolm prokuratuuri on uurivad kümneid ülirikkaid, keda kahtlustavad suurejoonelises maksude kõrvalhoidmises, millega tekitati riigile sadu miljoneid eurosid kahju.

Maksudest kõrvalenihverdamiseks kasutati väidetavalt uusi nippe maksudega trikitamiseks, aga milliseid, see veel selge pole. Teada on, et oma vara ja sissetulekud muudeti kunstlikult tegelikust väiksemaks, et vähem makse maksma peaks. Samuti paisutati oma kahjumeid. Appi võeti derivatiivid ja väärtpaberid ning panuseid tehti nii, et lõpuks tuleks kasumi- ja kahjumiaruandes rasvane null välja, kirjutas Frankfurter Allgemeine.