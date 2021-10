Kinnisvaraekspert: 5 soovitust, kuidas remonti tehes ülemaksmist vältida

Suurenenud nõudlus kinnisvara vastu, sellega kaasnev hinnatõus ja vähenenud pakkumine on vähendanud ka ostjate võimalusi kinnisvaraga piisavalt tutvuda ning ostuotsuseid pikemalt vaagida, ütles Pindi Kinnisvara hindamisteenuse juht Andres Teder kinnisvaraturu ülevaates

«Praegusel kinnisvaraturul võib seetõttu täheldada tihti viimistluse ehk remondi osa ületähtsustamist. Olukorra kinnisvaraturul teeb veel keerukamaks asjaolu, et ka ehitushinnad on tõusnud ja korraliku viimistluse tegijaid on raske leida ehk arvestama peab pika ooteajaga,» selgitab Teder.

Teder pakub välja viis nippi, millega remondi hind endale talutavamaks muuta:

1) Kõigepealt peaks lähtuma sellest, mis eesmärgil ostetavat vara hakatakse kasutama.

Kui remonditud korter ostetakse koduks või väljaüürimiseks, tasuks eelkõige tähele panna viimistluse kvaliteeti ja viimistlusmaterjalide kvaliteediklassi. Mida kvaliteetsem on viimistlus, seda kauem saab vara kasutada sinna lisainvesteeringuid tegemata.

Kui korter ostetakse investeeringuks perspektiivse müügikavatsusega, siis tuleks lisaks viimistlusele rohkem tähele panna ka muid vara parameetreid, nt korrus, planeering, asukoht jne, kuna neid arvestamata tekib oht vara eest üle maksta. See puudutab just värskelt remonditud kortereid, kus nn värske remondi hõng uinutab tähelepanu muudelt olulistelt vara parameetritelt. Arvestama peab aga seda, et sellise korteri väärtus võib halva asukoha ja korruselisuse tõttu peale sissekolimist või üürileandmist märgatavalt langeda, kuivõrd ei ole enam tegemist nn uhiuue korteriga ja teised vara tegurid hakkava teda rohkem mõjutama.

2) Korteri ülevaatusel peaks vaatama kõigepealt põrandakattematerjale, mis hakkavad kõige suuremat koormust kandma. Kõige kiiremini hakkavad kuluma odavad laminaatparketid ja odavad keraamilised plaadid. Seinte osas tasuks eelistada värvkatet tapeedile, kuna värvkate on paremini hooldatav ja ka lihtsamalt uuendatav. Samuti on korralikult paigaldatud kipsplaat parem, kui halvasti krohvitud või pahteldatud sein. Lagede (aga ka seinte osas) tasuks vältida kleebitavaid materjale või arvestada nende asendamise üsna suure kuluga, kuna nende eemaldamine kadudeta on võimatu, mis tähendab üsna mahukat uut viimistlustööd. Värvitud lagede puhul tasub uurida pahteldamise kvaliteeti, sest näiteks uue eredama valgusti puhul võib halvasti pahteldatud lagi vajada täiendavat viimistlust, see aga on tolmu tõttu ebamugav ja ka kallis töö.

3) Lisaks tasub uurida kohtkindla sisustuse (nt köögimööbel ja tehnika) ja sanitaartehnika kvaliteediklassi. Siin kehtib sama reegel – mida kvaliteetsem on tehnika, seda kauem saab vara kasutada lisainvesteeringuid tegemata. Eriti oluline on sanitaartehnika väljaüürimiseks mõeldud korterite puhul, kuna iga väljavahetamist vajav toode vähendab saadavat tulu.

4) Tähelepanelik tasub olla ka keskustest väljas olevate renoveeritud korterite ostul, eriti kui korter ostetakse lühemaks perioodiks. Siin on sama oht, et värske remont paneb vähem vaatama elamu ja asukoha puudustele. Viimistluse amortisatsiooni suurenedes hakkavad aga halb asukoht või renoveerimata elamu enam hinda negatiivselt mõjutama. Kui aga korter ostetakse elamiseks pikemaks perioodiks, siis on olukord sedavõrra parem, et varem tehtud remondi maksumus võib olla suisa pool korteri hinnast (ise seda tellides võib see isegi kallimaks minna) ning pikemal kasutamisel küll viimistlus amortiseerub, kuid tasub end ikka kasutusmugavuse tõttu ära.