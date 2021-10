Maailma üks suurim naftaeksportija tahab emissioonid nulli viia

Naftariigi liikumine kliimaneutraalseks maaks ei toimu mõistagi üleöö: Saudi Araabia kroonprints teatas, et sihiks on seatud 2060. aasta, vahendab Reuters.

Juba kevadel teatas naftariik, et soovib kasvuhoonegaase vähendada ning selle tarbeks on riigil plaan suuri investeeringuid teha. Üks viis on investeerida taastuvenergiasse, sest 2030. aastaks soovib riik katta poole oma energiavajadusest taastuvenergiaallikate kaudu. Lisaks soovib kõrberiik istutada miljoneid puid.