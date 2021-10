Euroopa päikeseenergia-auto tahab USAs börsile minna

Handelsblatt kirjutab, et Saksamaa elektriauto Sono Motors andis sisse taotluse, et USA börsile minna.

Sono esimene auto nimega Sion peaks klientideni jõudma 2023. aastal, kuid enne seda on firmal tarvis raha tõsta. Elektriauto eripära on see, et lisaks tavalisele elektilaadimisele nagu praeguste autode puhul käib, saab uut masinat laadida ka päikesepaneelide abil.