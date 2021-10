Läti kütusemüüja käivitas oma aktsiapakkumise

Kahe nädala jooksul – 25. oktoobrist kuni 5. novembrini – on aktsiate märkimine võimalik kõikidel Baltimaade residentidel.

Nii jaeinvestoritel kui ka institutsionaalsetel investoritel on võimalus märkida kokku 1 509 121 uut ettevõtte aktsiat. Aktsiate koguarvu võib suure nõudluse korral suurendada veel 226 368 aktsia võrra, tõstes seega pakutavate aktsiate koguarvu 1 735 489 aktsiani.

Ühe aktsia hind on 4,49 eurot ja minimaalne investeering üks aktsia.

Aktsionärid saavad teenustelt soodustusi

Virši grupi töötajatele on märkimiseks garanteeritud esimesed 50 000 aktsiat. Igale investorile, kes märgib aktsiaid pakkumise esimesel nädalal ehk enne 29. oktoobri kella 16, on omakorda tagatud kuni 100 aktsia jaotis. Huvitatud isikutel on ka võimalus märkida suurem arv aktsiaid.