Yellen: USA inflatsioon peaks tuleva aasta teises pooles järele andma

Kuna tarnehäired on vähendanud tööstusele oluliste komponentide kättesaadavust ja puudu on ka töökätest, kasvasid USA tarbijahinnad septembris aastatagusega võrreldes 5,4 protsenti.

Kiire inflatsioon on tekitanud muret majanduse taastumise pärast, kuid Yellen ütles CNN-i saates «State of the Union», et näeb seda positiivse trendina.