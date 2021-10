Viisemann: kui kaua jätkub keskpankuritel närvi vaadata kiirenevat hinnakasvu?

Investorite jaoks on ettevõtete kasumid ja kassavood olnud aastaid teisejärgulised, kuna esimest viiulit on mänginud keskpankade rahapoliitika. Nüüd, kui inflatsioonitempo on kiirem kui keskpankade seatud eesmärk, tekib paratamatult küsimus, kui pikalt hoitakse intressimäärasid allpool nulli (Euroopas) või nulltasemel (USA-s).

Suvel tõstis Euroopa Keskpank oma inflatsioonieesmärgi varasemalt napilt alla 2% keskpikas plaanis keskmiselt 2%-le, mis tähendab, et lühiajaliselt aktsepteeritakse nüüd ka kiiremat inflatsioonitempot kui 2%. Augustis kasvas euroala tarbijahinnaindeks 3% ja septembris kiirenes kasv 3,4%-ni. USA inflatsioonitempo oli läinud kuul 5,4%.

Maailma suurimad keskpangad on keerulise valiku ees: kas jätkata ülekuumenenud majanduse toetamist ja riskida sellega, et inflatsiooniootused väljuvad täielikult kontrolli alt, või lõpetada õli tulle valamine ja varade hindade ülespumpamine ning lasta turujõududel leida intressimäärade tase, mis vastab inflatsiooniootustele?

Keskpankade jõuline sekkumine õigustas end kriisiolukorras aastail 2008–2011 ja ka mullu, kui paljude varade hinnad läksid vabalangusesse. Kuid minu jaoks on arusaamatu see, et keskpangad jätkavad varade kokkuahmimist ka kriisidevahelisel ajal, mis tähendab, et järgmises kriisis tuleb lükata sisse veelgi kiirem käik. Paratamatult tekib küsimus, mitu käiku veel varuks on?

Kas keskpank on valitsuse käepikendus?

Kauges minevikus, kui keskpangad olid veel iseseisvad, kritiseerisid majandusteadlased ja rahandusasjatundjad poliitikuid, et viimastel ei jätku julgust rasketel aegadel pakutud toetust headel aegadel tagasi pöörata. Mis tähendas, et keskpankurite ülesanne oli pidu õigel ajal ära lõpetada.

Pärast 2008. aasta finantskriisi on keskpangad püüdnud aga oma tegevusega tasakaalustada poliitikute tegemata tööd majanduse restruktureerimisel. Selle pingutuse käigus on keskpangad muutunud ise sisuliselt osaks valitsusest, st üheks riigi majandust rahapoliitikaga turgutavaks valitsuse osakonnaks. See käib eriti Jaapani ja USA keskpanga, ent kahjuks ka Wim Duisenbergi järgse Euroopa Keskpanga kohta. Duisenbergi suhtumise võttis hästi kokku tema vastus süüdistusele, et ta ei kuula poliitikuid: «Ma kuulen, kuid ei kuula.»

Praegusel ajal hakkavad arenenud riigid järjest rohkem omaks võtma nn moodsat rahandusteooriat, mille eestkõnelejad kuulutavad, et rahanduslikult suveräänsed valitsused võivad võtta laenu piiramatus koguses. Majandusajalugu uurinute jaoks ei ole selline seisukoht kuigi uudne: seda on varem korduvalt katsetatud ja tagajärjed on olnud alati üsna kurvad.

Ajalooliselt on arenenud riikide valitsuste pikaajaliste võlakirjade tootlus olnud tugevas korrelatsioonis nominaalse majanduskasvuga. Aastail 1945–1979 oli USA viie aasta keskmine nominaalne majanduskasv veidi suurem kui valitsuse kümneaastaste võlakirjade tootlus. Aastail 1980–2000 oli olukord vastupidine ja valitsuse võlakirjade tootlus ületas majanduskasvu. Üldistavalt võib öelda, et USA valitsuse pikaajaliste võlakirjade tootlus on ajalooliselt olnud umbes 90% nominaalsest majanduskasvust.