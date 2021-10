Tesla hinnatõus kergitab aktsiat

Tesla teatas, et tõstab Model S ja Model X hinda. Aktsia kerkis eelturul tervelt 4,5% ja jõudis 950 dollari juurde.

Teslale aitas kaasa ka autorendifirma Hertzi teade, et too tellis Teslalt 100 000 uut elektriautot.

Tesla aktsia on käesoleval aastal kerkinud ligi 27%. Suvel tabas väärtpaberit suurem langus, aga alates juuni teisest poolest on aktsia nautinud peaaegu et katkematut tõusu.