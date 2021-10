SASi tegevjuhi sõnad ellujäämisvõitlusest panid aktsia pikeerima

«Kui ma näen, milline turg täna välja näeb, kuidas meie kliendid muutuvad ja kui suur on meie võlg, siis on täiesti selge, et peame asju kõvasti muutma,» ütles juulis tegevjuhina ametisse asunud Anko Van der Werff Taani ärilehele Finans pühapäeva hilisõhtul. «See on võitlus SASi muutmise nimel, et meil oleks tulevik,» lisas ta.