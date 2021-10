Investor Mari ei märgi Virši aktsiat, kuigi Lätis saaks kütust soodsamalt

Aktsia hinna ja käibe suhtarvu näit on 2,8 ning viimati avaldatud 12 kuu tulemuste põhjal hinna ja kasumi suhtarvu näit 13,1. See pole kallis. Kompanii enda prognoos näeb ette, et 2024. aastal teenitakse 9 miljoni eurone puhaskasum, ehk ettevaatav tolle aasta P/E oleks 7,5. Prognoosidega on sedasi, et need võivad, kuid ei pruugi täituda.