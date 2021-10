Investoritele ei tundu Euroopa Keskpanga rekordmadalate intresside lubadus enam mõistlik

Investorid on ignoreerinud keskpanga nõukogu liikmete, nagu näiteks Philip Lane’i juttu, et vale on eeldada intressitõusu tuleva aasta lõpus. Investorid eeldavad, et tulla võivad muutused. Kui muutuseid ei tule, peab keskpanga juht Christine Lagarde veenma investoreid vanal kursil jätkamises. Selleks tekib tal võimalus neljapäevasel keskpanga istungi järgsel pressikonverentsil.

Kuna tarneahelates on pakkumispool häiritud ja energia kallineb, kerkib inflatsioon. Seetõttu panustavad investorid, et rahapoliitika muutmine kogub hoogu. USA keskpanga varsti tehtav otsus mõjub Euroopa Keskpangale äratuskellana, kirjutab Bloomberg.

«Investorid on Euroopa Keskpanga vastuse eest ära tormanud,» ütles NatWest Marketsi Euroopa intressistrateegia juht Giles Gale. «Me eeldame, et Lagarde tuletab investoritele meelde, et jäädakse varasema seisukoha juurde. Selle kohaselt on jätkusuutlik kõrge inflatsioon ebatõenäoline.»

Reedel avaldatava euroala inflatsiooninäidult oodatakse neljale protsendile lähenemist. See on topelttase võrreldes Euroopa Keskpanga keskpikas perspektiivis seatud eesmärgiga. Rahapoliitika tegijate sõnul on kõrgem inflatsiooni ajutine nähtus.

Euroopa Keskpanga värskeima prognoosi kohaselt peaks 2023. aastal aeglustuma hinnatõus 1,5 protsendini. Selline hinnatõus on liiga nigel, et õigustada kõrgemaid intressitasemeid.