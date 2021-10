Hiina aktsiaturg on liiga suur, et seda ignoreerida. Kuidas pääseda Hiina börsile?

Alates sellest intsidendist on suuremaid tehnoloogiaaktsiad jooksva aasta tippudest kukkunud 40% võrra ja tehnoloogiasektori indeks Hang Seng Hiina tehnoloogiaindeks on tippudest langenud ligikaudu 50%, kirjutas Swedbank Marketsi vanemspetsialist Meelis Maasik.

S&P 500 ETF (börsil kaubeldav fond) on peamine valik investorile, kes soovib investeerida USA ja maailma tippettevõtetesse. Kuid kuidas investeerida maailma suuruselt teise majandusse, milleks on Hiina? Paljude investorite jaoks on Hiina täiesti uus turg, mistõttu tutvustame lühidalt Hiina börside eripärasid ja kuidas sinna investeeringuid teha.

Hiina jaotatakse kiirelt arenevaks turuks. Kui vaadata lähemalt Hiina osakaalu kogu arenevate turgude indeksis, siis näiteks MSCI arenevate turgude indeksis on Hiina osakaal kõige suurem, ulatudes 30%-ni. Järgnevad Taiwan 15%-ga ja Lõuna-Korea 13%-ga.

Arenevate turgude aktsiaindeksi koosseisus on suur osakaal Hiinal FOTO: Swedbank

Hiina aktsiad on noteeritud erinevatel börsidel

Tänapäeval on üsna tavapärane, et ettevõtted noteerivad ennast esmalt kodubörsil ja hiljem maailma börsidel. Hiina puhul on veelgi tavapärasem, et osad ettevõtted ei noteeri ennast kohalikul Hiina turul, vaid välisturgudel nagu näiteks USA-s. Lisaks on Hiinas osadele börsidele siiamaani välisraha investeerimine raskendatud.

Mandri-Hiinas asub kaks börsi: Shanghai ja Shenzhen. Shanghai börs loodi 1990. aastal ja koosneb peamiselt suurettevõtete aktsiatest. Shenzheni börsile on kuhjunud väikese ja keskmise suurusega tehnoloogiaettevõtted. Välisinvestoritel on kitsendusi nendele börsidele ligipääsuks. Hongkong börs on seevastu liberaalsem ja on vaba Pekingi kapitalikontrolli nõuetest.

Hiina A aktsiad – sinna kuuluvad aktsiad, mis on noteeritud Shanghai ja Shenzheni börsidel. Välisinvestoritel on neile ligipääs keeruline.

Hiina H aktsiad – sinna kuuluvad Hiina ettevõtted, mis on noteeritud Hongkongis. Tihti kuuluvad sinna ka aktsiad, mis on noteeritud Hiina peamisel börsil A.

Hiina ADR – sinna kuuluvad ettevõtted, mis on noteeritud New Yorgi börsil või Nasdaqi börsil.

Millist Hiina ETFi valida?

Enne iga investeeringut peaks investor tegema natuke eeltööd ja vaatama, mida konkreetne instrument sisaldab. Hiina ETFidesse investeerides peab olema eriti hoolikas, kuna osad ETFid sisaldavad ainult Hiina mandriosa börsidel noteeritud ettevõtteid ega sisalda aktsiaid, mis on noteeritud välisturgudel ning mis on ka meile tuntud brändid.

Näiteks CSI 300 indeks sisaldab ainult Hiina mandriosa aktsiaid, välistades sellised suurnimed nagu Alibaba ja Tencent.

Siin on mõned näited ja alternatiivid ETFidest varade suuruse järjekorras. Loomulikult on Hiinasse investeerivaid ETF valikuid kõvasti rohkem.

