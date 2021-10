Testlio sai investoritelt 12 miljonit, 3 miljonit jagatakse töötajate vahel

Techcrunch kirjutab, et Kristel Kruustüki loodud ja tema suuromanduses olev Testlio sai värskes investeerimisvoorus 12 miljonit dollarit. Sellega kasvas ettevõtte väärtus ettevõtte juhi Steve Semelsbergeri sõnul 100 miljoni dollarini.

Veerand saadud rahast läheb või on Semelsbergeri sõnul juba läinud töötajatele, kes on firmas olnud vähemalt 3 aastat - nemad said võimaluse, kuni 19 protsenti oma optsioonidest rahaks teha.