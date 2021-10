Maailma esimese margiga dokumenti pakutakse oksjonil miljonite eurode eest

1840. aastast pärit briti mark pole sugugi haruldane, kuid tegemist on dokumendile kleebitud eksemplariga, mille puhul saab öelda, et tegemist on ühe varasema kasutusega 10. aprillil 1840 ehk enne margi käibele laskmist.

«Wallace allkirjastas ja dateeris margiga dokumendi, mis annab kinnitust, et see oli kõige esimeste markide seast pärit eksemplariga,» ütles ärimees ja filatelist Alan Holyoake Reutersile.

Holoyake’i valdusesse jõudis Wallace’i dokument umbes kümne aasta eest. Ta käivitas kolme aastase uurimisprojekti, et teha kindlaks, kas tegemist on ehtsa dokumendiga. Filateeliaorganisatsioonid kinnitasid sertifikaatidega, et tegemist on ehtsa dokumendiga.