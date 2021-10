Lingvist kaasas 5,1 miljonit eurot

Teiste investorite seas on Rockaway Capital oma uue fondi Rockaway Ventures Fund kaudu, mille fookus on peamiselt Kesk- ja Ida-Euroopa idufirmadel, mis digitaliseerivad traditsioonilisi tööstusharusid.

Lingvist nimetab end EdTech (haridustehnoloogia)-idufirmaks, mille eesmärk on muuta keeleõpet suurandmete ja tehisintellekti abil kiiremaks ja tõhusamaks. See on välja töötanud auhindadega pärjatud tõhusa algoritmi, mis võimaldab Firma asutas 2013. aastal CERNi vilistlane ja tuumafüüsik Mait Müntel.

«See rahastusvoor võimaldab Lingvistil palgata eraldi teadusliku uurimisrühma, et eksperimenteerida radikaalsete ideedega ja viia need tootmisesse. Samuti võimaldab see Lingvistil skaleerida oma keeleõpperakenduse keelevalikut ja tuua see enamate kasutajateni uutel turgudel,» ütles Lingvisti kaasasutaja tegevjuht Müntel.