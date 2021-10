Energiahindade kasv viis Equinori käibe kahekordistumiseni

Energiahinnad on viimasel ajal lakke sööstnud, kuivõrd maailmamajandus taastub pandeemiast ja lähenemas on põhjapoolkera talv.

Equinori tegevjuht Anders Opedal ütles, et «maailmamajandus taastub, kuid me oleme endiselt valmis pandeemia mõjuga seotud volatiilsuseks».

«Equinoril on Euroopas oluline roll usaldusväärse energiapakkujana ja me oleme astunud samme, et oma gaasieksporti kasvavale nõudlusele vastamiseks suurendada.»