Arco Vara kolmekordistas kolme kvartaliga müügitulu

Kui veel möödunud aasta kolmandas kvartalis sai ettevõte 126 000 eurot ärikahjumit, siis selle aasta samal perioodil 336 000 eurot ärikasumit. Eelmise aasta üheksa kuu 277 000 eurosest puhaskahjumist on jõudnud ettevõte selle aasta üheksa kuuga 2,4 miljoni eurose puhaskasumini.

«Arco Varal on praegu ehituses Kodulahe IV ja V etapi majad Merimetsas,» rääkis Niinemäe, kelle sõnul vormistati valmivast 72 korterist viimase viie vaba korteri eelmüük just kolmandas kvartalis. «Seega on grupp Kodulahe projektist garanteerinud 2022. aastasse müügitulu 12 miljonit eurot.»