Arco Vara on kolme kvartaliga müügitulu kahekordistanud

Arco Vara tegevjuhi Miko Niinemäe sõnul jääb Arco Vara jaoks lõppenud kvartalit iseloomustama eelkõige suurepäraselt õnnestunud aktsiaemissioon, mis märgiti ligi viis korda üle.

Terviklike piirkondade arendamisega Eestis ja Bulgaarias tegeleva Arco Vara kolmanda kvartali müügitulu oli 613 000 eurot. Käesoleva aasta üheksa kuu müügitulu oli 11,3 miljonit eurot. Kui veel möödunud aasta kolmandas kvartalis sai ettevõte 126 000 eurot ärikahjumit, siis selle aasta samal perioodil 336 000 eurot ärikasumit. Eelmise aasta üheksa kuu 277 000 eurosest puhaskahjumist on jõudnud ettevõte käesoleva aasta üheksa kuuga 2,4 miljoni eurose puhaskasumini.

«Hetkel on Arco Varal ehituses Kodulahe IV ja V etapi majad Merimetsas,» rääkis Niinemäe, kelle sõnul vormistati valmivast 72 korterist viimase viie vaba korteri eelmüügid just kolmandas kvartalis. «Seega on grupp Kodulahe projektist garanteerinud endale 2022. aastasse müügitulu 12 miljonit eurot. Ehituse kulg ja eelarve on graafikus.»

Praegu käib Kodulahe järgmise etapi, Rannakalda, ehitushange ning lähinädalate jooksul on kavas alustada ka müügiga. «Rannakalda arendus koosneb 3- ja 4-kordsetest kortermajadest, kus on kokku 108 kodu ja lisaks viis äripinda. Antud arenduse teeb eriliseks asukoht, mis on nii mere ääres kui võimalik, kortermajade ja mere vahele jääb üksnes Stroomi rannast Rocca al Maresse kulgev kergliiklustee. Teeme projekti raames esmakordselt koostööd ka Enefit Voltiga, kes pilootprojekti raames võimaldab elektriauto laadimisjaama paigaldada igale parkimiskohale – varasemalt pole selline mugavus tehnilistel põhjustel olnud võimalik,» lisas Niinemäe.

Arco Varal vahepeal külmutatud Bulgaaria Botanica Lozeni arenduse kohta on uudiseid. «Projekteerimine käib ning järgmise aasta kevadel loodame juba alustada ehitamisega. Kava kohasel ehitame kolmes etapis kokku 54 eramaja, suurusega 270-350 m2. Bulgaarias on nõudlus avarate kodude järgi ning Lozeni puhta loodusega asukoht sobib selleks suurepäraselt,» põhjendas Arco Vara tegevjuht.

Kolmas kvartal tõi Arco Varale kaasa ka aktsiahinna arvestava tõusu ja eduka aktsiaemissiooni. Arco Vara otsustas välja anda miljon uut aktsiat hinnaga 2,25 eurot aktsia. Aktsiate maht märgiti üle 4,84-kordselt. «See on märkimisväärne tulemus arvestades, et samal ajal käis mitu teist aktsiate ja võlakirjade emissiooni,» juhtis Niinemäe tähelepanu. Arco Vara aktsiate märkimisel osales 6116 uut pakkujat. Arco Vara eesmärk oli kaasata vähemalt 1000 uut investorit. Arco Vara aktsionäride arv on kasvanud viimase aasta jooksul ligikaudu seitse korda.

Emissioonilt kaasatud 2,25 miljonit eurot kasutab Arco Vara järgmiste projektide finantseerimisel. Miko Niinemäe sõnul läheb kapital nii Kodulahe Rannakalda arenduseks kui uue peagi algava Harku järve äärse projekti arendusse, millega rajatakse Paldiski 124b kinnistule järve kaldale ligi 400 uut kodu.