SUURÜLLATUS ⟩ Tallink teenis kasumi

Ettevõte tugevdas likviidsuspositsiooni, võttes välja laenu Nordic Investment Bank pangast ja viis läbi täiendava ettevõtte aktsiaemissiooni. See võimaldas kontsernil tuua sisse lisakapitali ja luua puhver eelseisvaks keeruliseks turismi madalhooajaks. Ettevõtte likviidsuspuhver (raha, raha ekvivalendid ja kasutamata arvelduskrediit) oli 30. septembri seisuga 252,5 miljonit eurot (2020. aasta 30. septembril 115,0 miljonit eurot).

«Hoolimata kõrgetest kütusehindadest ja koroonapandeemia jätkuvast mõjust kogu majandussektorile ja meie ettevõttele, on meil õnnestunud teenida esimest korda kvartaalset kasumit alates koroonapandeemia algusest,» ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. «See tulemus on esimene valguskiir viimase pooleteise aasta jooksul, mil ettevõtte kogukahjum on kokku ulatunud üle 151 miljoni euro.»