Šveitsi keskpank: meie ülesanne pole maailma rohelisemaks muuta

Mägiriigi keskpank on suur globaalne investor, kelle valuutareservide maht ulatub triljoni Šveitsi frangi ehk triljoni dollarini. See on kogunenud frangi tugevnemise vastu pikaajalise võitluse tulemusel, kirjutab Reuters.

Hiljuti on keskpanka tabanud roheliste üleskutsed, et keskpank peaks viima oma investeeringuid vastavusse kliimamuutustega. Machler ütles Reutersile, et see pole keskpanga ülesanne.

«Meie eesmärk pole maailma rohelisemaks muutmine,» ütles ta. «See pole keskpanga ülesanne. Bilansimaht peab täitma rahapoliitilisi ülesandeid.»

Šveitsi keskpanga eesmärk on hinnastabiilsuse saavutamine, mistõttu piiratakse valuutaturule sekkumisega ja negatiivsete intressitasemetega frangi tugevnemist.

«Meil on riskide vähendamiseks vaja äärmiselt laia investeeringute hajutatust,» lausus ta.

Keskpank on investeerinud passiivsete strateegiate nagu ETFide kasutamise vormis aktsiaindeksitesse, mitte pole valinud üksikinvesteeringuid.