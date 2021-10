Euroopa järelevalve hoiatab ühismeedia investeerimissoovituste eest

Seoses sotsiaalmeedias tehtud investeerimissoovituste sagenemisega ja murega, et väikeinvestorid ei ole teadlikud selliste soovituste järgimisega kaasnevatest riskidest, on ESMA seisukohal, et investeerimissoovitusi tuleb koostada ja levitada objektiivsel ja läbipaistval viisil, teatas Euroopa järelevalve asutus.