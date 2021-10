Börsielu katsetav EJTC suurendab nõuete täitmiseks aktsiakapitali

Estonian Japan Trading Company (EJTC) on möödunud aasta septembris asutatud valdusfirma. Creditinfo andmeil on ettevõtte ainuke tegelik kasusaaja Jaapanis registreeritud Baltic FinTech Holdings Co., Ltd.

EJTC üks lõplikke omanikke on Jaapani ettevõte MBK Co., Ltd. Tegu on ettevõttega, mis asutati aastal 1947 ning on alates 1949. aastast börsiettevõte. Esmalt oli MBK Co. noteeritud Fukuoka börsil, praegu Tokyo börsil.