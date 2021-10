Baltic Horizon Fund maksab investoritele kaks miljonit eurot

Tänavu kolmandas kvartalis teenis fond tehingutest auditeerimata netorahavoogu 2,51 miljonit eurot, mida on ligikaudu 14 protsendi võrra enam kui varasemas kvartalis, teatas Baltic Horizon börsile.

Seoses suurema väljamaksega otsustas fond säilitada 480 00 eurot jaotatavat rahavoogu. See jätab väljamaksete reservi 6,43 miljonit eurot.

Fond on viimase 12 kuu tuludest kokku teinud väljamakseid 5,99 miljoni euro eest –1,32 miljonit eurot eelmise aasta neljandast kvartalist ning ka selle aasta esimesest ja teisest kvartalist.

Väljamaksed fondi arvelt tehakse 16. novembril. Ex-päev on 11. november. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 12. novembri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.