Ekspress Grupp kasvatas tellijate arvu, kuid jäi kahjumisse

Seoses trükiteenuste segmendi müügiga esitab Ekspress Grupp nüüd andmeid teisiti: ka praeguses aruandluses on trükiteenuste segment varasemates perioodides võrdustest välja võetud. See tähendab, et praegu näitab Ekspress Grupp, et eelmise aasta kolmandas kvartalis teeniti 10,9 miljonit eurot müügitulu, kuid Nasdaqilt varasemaid aruandeid otsides näeb, et kontserni lõikes teeniti mullu 15,2 miljonit eurot müügitulu. Sama on kasumiga - kuna Printalli müüki näidatakse "lõpetatud" tegevuste real, siis selle järgi teeninuks ettevõte 1,15 miljonit eurot kasumit.

Kontsern kirjutab börsiteates, et nende tulemustele aitas kaasa veebireklaami müük, mis jätkab kasvutrendi võrreldes traditsiooniliste meediakanalitega. «Reklaamikliendid on olukorraga kohanenud ja reklaamiäri kasv kõikides riikides näitab, et suurem osa ettevõtteid on suutnud muutuda digitaalsemaks, avanud või kohandanud oma kauplemisviisid e-kanalitele ning reklaamivajadus on taastunud. Samas on jätkuvalt surve all nii piletimüügiplatvormide kui väliekraanide müügitulud, mis on otseses seoses COVID-19 pandeemia mõjudega. Mõju on eriti tuntav Läti turul, kus piirangud jäävad hetkel oluliselt rangemaks võrreldes teiste riikidega,» selgitati börsiteates.