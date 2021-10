Elmo Rent: kaugjuhtimistehnoloogiaga on lõpparenduse faasis

«Lõppkokkuvõttes on kogu asja iva kaugjuhitavalt rendiauto kliendini toimetamine ehk kasutusmugavuse suurendamine. Elmo Rendi klient saab peatselt äpist valida aja ning koha, kuhu ta rendiautot soovib, ning meie operaator kaugjuhib auto temani. Seejärel saab klient autot ise juhtida ja sõita kuhu soovib,» ütles Enn Laansoo, Jr. börsiteates ja lisas, et rendisessiooni lõppedes võtab operaator auto kaugjuhitavalt üle ning toimetab selle järgmise kliendini.

Ettevõte on teinud ka platsitesti peaproovi, mille testkilomeetrite käigus tulid välja ka esimesed kitsaskohad. «Näiteks kaugjuht vajab püsivat heliühendust autosalongiga, et tunnetada paremini autoga toimuvat ning päikesepaiste korral paari kaamera pildi kvaliteet langes. Aga sideühenduse viivitus oli oodatust madalam ning auto kõik funktsioonid töötasid laitmatult,» lausus Elmo Rendi kommunikatsioonijuht Daniel Toode.

Elmo Rent AS on Eesti riigi poolt asutatud, kuid nüüd erakätes tegutsev ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks on elektriautode sõidukijagamisteenuse pakkumine ning sellega seotud tehnoloogiate väljatöötamine.