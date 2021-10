Lennundus on taastumas, kuidas sellelt investor saab teenida?

Lennundussektori arengud Covidi ajal

Aktsiate hinnad olid tugeva surve all kuni 2020 mai keskpaigani, peegeldades asjaolu, et kaks kuud oli reisijate aktiivsus peaaegu olematu. Aktsiate hinnad taastusid mõnevõrra mai lõpuks ja juuni alguseks, kuid sattusid 2020 juuni keskpaigas uuesti surve alla, sest lennuliikluse taastumine oli turu ootusest aeglasem. 2020 juuni keskpaigast augustini aktsiahinnad stabiliseerusid, kuna lennufirmad prognoosisid, et kuni aasta lõpuni on lennuliikluse maht paranemas.

COVID-19 vaktsiini positiivsed vahetulemused 2020 novembris andsid lootust lennuliikluse kiireks taastumiseks 2021. aasta suvel. Mullu novembris andsime soovituse sulgeda sektoris lühikesed positsioonid ning samal kuul tõstsime sektori soovituse «Müü» pealt «Hoia» peale.

Polnud fakte, mis kinnitaks, et 2021 suvel lennuliiklus tõesti ka taastuks ning lennufirmade aktsiahinnad olid 2020. aasta detsembrist kuni 2021 aasta veebruarini suures osas paigal. Aktsiate hinnad hakkasid uuesti taastuma 2021 veebruaris, kui Briti peaminister Boris Johnson pidas võimalikuks, et reisimine Ühendkuningriigist võib alates 2021 mais taastuda.

Sektori käekäik on alates märtsist olnud nõrk, kuna lennuliikluse taastumine suvel oli oodatust tagasihoidlikum. Sektorit varjutasid ka mured, et lennuliiklus hakkab pärast suvist koolivaheaega taaskord vähenema ning et lennufirmad teatavad uutest kapitali kaasamistest enne talvist lennugraafikut, mis oli rahapõletamise periood ka enne Covidit.

Enne Covidit oli september oluline aeg lendamiseks ärilendude ja konverentside tõttu. Seepärast oli jätkuvalt mure, et kuna koolivaheaeg on läbi ning ärilennud pole taastunud, satub lennundus septembrist kuni aasta lõpuni tugeva surve alla.

Alates COVID-19 kriisist on kogu sektor kaubelnud lühiajaliste reisijateveo trendide kohaselt. Oleme näinud, et aktsiahinnad reageerivad väga lühiajaliste liikluse indikaatorite järgi. Arvestades, et Covidi järgselt on liikluse struktuur olnud piiratud nähtavusega, on see mõjutanud kogu sektori kulude arengut, bilansse ja tootlust. On oodata, et kogu sektor jätkab kauplemist lühiajaliste trendide järgi.

Mis mõjutab praegu lennuliiklust?

Loodame, et sügisesest koolivaheajast tulenevalt toetab oktoober reisijatevedu. Mitmed erinevad sündmused on alates kriisi algusest edasi lükatud ning neid korraldatakse nüüd enne talve tulekut ja enne uute võimalike Covidi probleemide algust. Juhul, kui reisipiirangud ei tugevne, ootame jõulude ajal reisijateveo kasvu.

Positiivseid indikatsioone on andnud ka erinevad lennufirmad. Ryanair vedas augustis 11,1 miljonit reisijat ning prognoosib, et septembris ja oktoobris veetakse mõlemas kuus umbes 10,5 miljonit reisijat, mis on 75% võrreldes 2019 septembri ja oktoobri arvudega ning 90% võrreldes 2019-2020 talveperioodiga.

Air Balticu tegevjuht ütles 8. septembril, et praegu on näha reisijate broneeringutes ebatavalist käitumist. Kaheksaks nädalaks olid 84% lendudest ette broneeritud. Seda trendi on Air Baltic näinud juba mõned kuud, samal ajal eeldades, et broneeringute arv väheneb, kuid siiani pole seda veel juhtunud.

Brussels Airlines'i tegevjuht ütles 8. septembril, et praegu on väljavaated endiselt head, kuna suvine puhkuseperiood tundub olevat kahe nädala võrra pikenenud. Pärast seda on mõningaid küsimärke.

Eurocontrol teatas septembris, et mõnede Euroopa lennufirmade lennud on võrreldes 2019. aasta tasemetega oluliselt taastunud. Lennukite täituvus Euroopas oli septembri esimesel nädalavahetusel 86%. Samas hoiatas Eurocontrol, et lennufirmadel on käimas hinnasõda. «Piletihinnad on umbes kolmandiku sellest, mis nad olid 2019. Hetkel on käimas suur hinnasõda,» kirjutas Eurocontrol.

Septembris oli Eurocontroli andmetel Euroopa säravaima esitusega Kreeka, mis näitab, et jätkuvalt on inimestel huvi randade ja päikeseliste sihtkohtade järele.

Lennuliiklus lennujaamades

Lennuliiklus Euroopa lennujaamades oli juulis ja augustis 40-50% võrreldes kriisi eelse tasemega. Lennuliiklus oli peamiselt tingitud pereliikmete ja sõprade külastamisest ning vaba aja veetmisest. Covidi eelselt pidid lennufirmad opereerima vähemalt 80% oma lennumahtudest, et saada 100% kohtadest lennujaamades järgmisteks reisideks. See reegel ei ole kehtinud enam alates 2021 suvest. Talvise lennugraafiku 2021-2022 ajal peavad lennufirmad oma kohtade hoidmiseks lennujaamas käigus hoidma vähemalt 50% 2019. aasta lendude arvust, mis on lennufirmade jaoks positiivne asjaolu.