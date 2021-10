Inbanki võlakirju märgiti 4,5 miljoni euro väärtuses

Tavapärase allutatud võlakirjast kõrgema riskitasemega AT1 võlakirjade aastane intressimäär on 7,5 protsenti ning intressi makstakse kord kvartalis. Võlakirjad on välja antud tähtajatult, ent Inbankil on õigus võlakirjad viie aasta möödudes investoritelt tagasi osta.