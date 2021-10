Tarneraskused vähendasid Apple'i tulusid ja läksid firmale maksma 6 miljardit dollarit

Apple'i tegevjuht Tim Cook ütles, et oodatust suuremad tarneraskused läksid ettevõttele kolme kuu jooksul kuni septembrini maksma 6 miljardit dollarit, lisades, et puudujäägid lähevad veelgi kallimaks pühade ajal, mis on aasta kõige tulusam aeg. Cook ütles investoritele, et tarneraskused mõjutavad iPhone'e, iPad'e ja Mac arvuteid, viidates kiipide puudusele ja Covidiga seotud tootmishäiretele Kagu-Aasias.